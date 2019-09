Google investeerib Soome 600 miljonit eurot

Üks Google'i andmekeskustest Soomes Hamina linnas. Foto: EPA

Google teatas, et investeerib Euroopa andmekeskustesse järgmise kahe aasta jooksul kolm miljardit eurot, 600 miljonit sellest läheb Soome, vahendab CNBC.

Ettevõtte tegevjuht Sundar Pichai kirjutas oma blogipostituses, et Google investeerib Soome Hamina andmekesusesse järgmisel aastal 600 miljonit eurot. See tähendab, et koguinvesteering Soome ulatub kokku kahe miljardi euroni.