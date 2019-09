Maailma vanim reisibüroo läks üleöö pankrotti, sajad tuhanded kliendid teadmatuses

Thomas Cook Group, mis on suur tegija ka Soome turul, teatas täna, et võlakoormus sunnib kontserni pankrotti minema.

Thomas Cooki kontor Foto: Zumapress/Scanpix

Olukord on niivõrd hull, et Suurbritannia valitsus on sunnitud ise tšarterlende tellima, et turistid maailmast koju tuua, vahendab Bloomberg.