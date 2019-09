Aktsiaturul osalejaid võisid septembri tulemusega rahule jääda. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Börs: aktsiad tõusid, kui Hiina aktsiate investeerimiskeelu kuuldused lükati ümber

USA aktsiaturg esmaspäeval tõusis, kui rahandusministeerium lükkas ümber kuuldused Hiina aktsiate võimalikust eemaldamisest USA turult ning Apple’i kohta tuli positiivseid sõnumeid.

Pühapäeval ütles USA rahandusministeerium, et ei kaaluta Hiina ettevõtete aktsiate noteerimise lõpetamist USA aktsiabörsidel. Seda kinnitas esmaspäeval ka USA presidendi kaubandusnõunik Peter Navarro, kes lausus CNBC uudistekanalile, et sellised kuuldused on küll „valeuudised“ ning midagi sellist kaalumisel ei ole.