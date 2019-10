Kaubanduspingete leebumine tõstab võlakirjade tootlust

Turud ootavad, et USA ja Hiina jõuavad täna alanud kõneluste käigus vähemalt osalise leppeni. Foto: Reuters

Spekulatsioonid, et USA ja Hiina võivad peagi vähemalt osalise kaubandusleppeni jõuda, on pannud võlakirjaturul tootlused uuesti kasvama, vahendab Bloomberg.

USA 10aastaste riigivõlakirjade tootlus on täna tõusnud 13 baaspunkti võrra, 1,67 protsendini, sest täna algasid Washingtonis kahe riigi vahelised kaubanduskõnelused. Mõlemad suurriigid on näidanud üles ettevaatlikku optimismi. USA president Donald Trump kirjutas, et kohtub reedel Hiina peaministri Liu Hega.