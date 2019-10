Tollitariifidest Hiinale on kasu

USA kaubandusminister Wilbur Ross ütles, et USA oleks eelistanud Hiina kaupade suhtes tariife mitte rakendada, kuid need on ainus asi, millega sundida Hiinat jutu asemel tegudele.

Foto: AFP / Scanpix

"Me ei armasta tariife, tegelikult eelistaksime neid mitte kasutada, kuid pärast aastaid kestnud arutelusid ja sellele mitte järgnenud reaalseid meetmeid sunnivad tollitariifid Hiinat lõpuks meie muredele tähelepanu pöörama," rääkis Ross kaubandussõja eesmärgist Austraalias töövisiidil.