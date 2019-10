Tuhanded Crowdestate'i investorid võivad jääda rahast ilma

Crowdestate'i portaali laekus info selle kohta, et Baltic Forest OÜ esitas eile kohtusse saneerimisavalduse.

Foto: Ekraanitõmmis

Baltic Forest on pisut enam kui aastaga Crowdestate’ist kümme korda laenu võtnud kogusummas 10,45 miljonit eurot. Mitmed korrad on laenu võetud mõne eelneva etapi refinantseerimiseks. Praegusel hetkel on Baltic Forestil Crowdestate'is kolm aktiivset laenu kokku summas 4,06 miljonit. Põhiosa pole tagasi makstud, intresse on kokku makstud 150 364 eurot.