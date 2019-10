Tehnoloogiahiidude tulemused läksid lahku

Viiest populaarsest tehnoloogiafirmast mitmel läks kolmas kvartal väga hästi ning aastalõpu prognoosid olid tugevad. Samas on ettevõtete omavaheline konkurents tihedamaks muutunud – huvi tuntakse nii pilve- kui ka teleteenuste vastu. Selleks, et teisi edastada, on tehtud suuri kulutusi, mis on nii mõnegi ettevõtte kasumlikkuse surve alla pannud.

Nii Facebooki kui ka Apple'i tulemused olid tugevad, Alphabet ja Amazon valmistasid aga pettumuse. Foto: Shutterstock

Sellegipoolest on aktsiatel tänavu küllaltki hästi läinud ning internetifirmad on aidanud ka aktsiaindeksitel uusi rekordeid saavutada. Eraldi tasub välja tuua Apple, mille aktsia on aasta algusest tõusnud lausa 54 protsenti. Sellel nädalal jõudis USA suurfirmasid koondav Standard & Poor’s 500 indeks ka uue rekordini.