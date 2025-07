Tagasi 15.07.25, 19:00 Raadiohommikus: SEB juht ja droonitootja tulemused Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis vaatame majandusaasta aruandeid, pakume ka palasid Investeerimisfestivalilt.

SEB teatab kolmapäeval teise kvartali majandustulemused. Neid kommenteerib otse-eetris SEB Eesti juht Allan Parik.

Foto: Andras Kralla

Kell 08.05 tuleb stuudiosse Eesti droonitootja Threod Systems tegevjuht Arno Vaik, kellega vaatame otsa ettevõtte eelmise aasta tulemustele, küsime, kuidas käesolev aasta edenenud ja millised sihid lähitulevikuks on seatud.

Kell 08.35 liitub ajakirjanikega SEB Eesti tegevjuht Allan Parik, kes räägib panga teise kvartali ja poolaasta tulemustest. Küsime majanduse ja Eesti ettevõtete käekäigu, aga ka SEB uue peakorteri projekti kohta.

Kuulamiseks pakume ka raadiotoimetaja Lauri Leedi usutlusi investeerimisfestivalilt, kus ta võttis nööbist kinni kinnisvaraeksperdilt Tõnu Toomparkilt ja investeerimisplatvormi Lightyeari eestvedajalt Martin Sokult.

Hommikuprogrammi võtame kell pool kümme kokku uuriva ajakirjaniku Pille Ivaskiga, kelle sulest valmis Äripäeva kolmapäeva hommikune pommuudis, mille osalisteks Pühajärve piraatpingid.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ireene Kilusk.

Päev jätkub kolme saatega:

10.00-11.00 “Sisuturundussari: ambitsioon”. Kuidas ehitada A-taseme meeskonda? Vestleme korvpallitreener Heiko Rannulaga, kes viis Varssavi Legia meeskonna Poola meistritiitlini. Mis on tema edu taga ja mida saavad siit õppida äriettevõtete juhid? Saadet juhivad Hando Sinisalu ja Andres Haavel.

13.00-14.00 “Energiatund”. Saates on külas Elenger Grupi juht Margus Kaasik. Räägime gaasiturul toimuvast, gaasihinna dünaamikast ja ka gaasiga seotud sanktsioonidest.

Saate esimeses pooles keskendume maagaasile (metaanile), selle hinnale ja turuolukorra alanüüsile. Saate teises pooles on fookuses butaan, maagaasi ja butaani segu ehk LPG ja ka biogaas. Butaani ja LPG osas on üleval põhjendatud kahtlus, et seda on Venemaalt vaatamata kehtestatud santktsioonidele jõudnud Eesti turule suurel hulgal ning Margus Kaasik annab saates ka oma vaate probleemile. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 “Äripäeva fookuses”. Saate teemaks on Eesti toit ja selle hind. Räägime, kuidas meie toidule kõrge hind tekib ja arutame, kas on aeg loobuda Eestis ühetaolisest käibemaksust ja teha toidule käibemaksuerand. Eetris on investor ja Eesti toiduentusiast Kristi Saare ja loomatööstuse Frank Kutter juhatuse liige Johanna Maripuu. Saatejuht on Eget Velleste.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.