Üks põhjus, miks Euroopa aktsaite salaralli võib jätkuda

Pikki aastaid oli Euroopa aktsiaturg investorite peksupoiss, aga tänavu on suurindeks Stoxx 600 teinud tõelise tähelennu ning on põhjust loota, et see ei lõpe.

Üks selle aasta Euroopa börside võitjad on Airbus - selle firma aktsia on alates aasta algusest tõusnud 61%. Pildil Airbus Portugali TAPi firma värvides Foto: Reuters/Scanpix

Indeks on tõusnud aasta algusest tervelt 20%. Võrdluseks: euro baasil arvutatuna on USA S&P500 indeks tõusnud 27%. Kuigi Stoxx 600 ralli, mis on viinud indeksi viimase nelja aasta tippu, võtab kukalt kratsima ja paneb küsima, kaua see kesta saab, arvab osa analüütikuid, et see võib olla alles algus.