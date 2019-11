SEB: süsteemseid rahapesu ilminguid pole

Kuna Rootsi telekanal SVT avaldab peagi SEB kohta seoses rahapesuga kaheosalise saate, otsustas Rootsi suurpank sellest avalikkust teavitada. Foto: Reuters/Scanpix

SEB ütles Dagens Industrile antud intervjuus, et pank pole näinud ühtegi märki selle kohta, nagu oleks pangas süstemaatiliselt rahapesuga tegeletud.

Täna andis SEB välja pressiteate, et nende poole on pöördunud Rootsi telekanal SVT seoses rahapesu puudutava kaheosalise saatega. SVT ütles, et neil olevat infot SEB kohta ning palusid SEB-lt kommentaare. See pressiteade pani SEB aktsia värisema – väärtpaber kaotas enam kui 10% väärtusest. Siiani on selgusetu, mida täpsemalt SVT järgmisel nädalal eetrisse mineva saate jaoks SEB-lt küsis.