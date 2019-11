Jürgen Ligi SEB rahapesuskandaalist: tõsine on see lugu

Endine rahandusminister Jürgen Ligi leiab, et SEB ümber puhkenud rahapesukahtlused on tõsised ainuüksi seetõttu, et see külvab ühiskonnas usaldamatust juurde ning mõjutab aktsiabörse.

Jürgen Ligi peab SEB rahapesuskandaali mõjusid tõsiseks. Foto: Raul Mee

Ligi nentis, et teda huvitab eelkõige aeg, mil SEB puhul võimalikust rahapesust räägitakse. "Rahapesu on ajas aina karmimalt defineeritud ja reguleeritud ning põhimõtteliselt võiks ka Selveri puhul ahhetada, et sealt liigub kuritegelik raha läbi," rääkis ta. "Et see liigub pankades, on ju ootuspärane, ainult et järeldused on eri aegadel erinevad."