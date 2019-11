Audi kaotab ligi 10 000 töökohta

Volkswageni luksusautode üksus Audi teatas teisipäeval, et vähendab ettevõtte tööjõu hulka kuni 10 protsenti. See säästab ettevõttele miljardeid eurosid ning see suunatakse elektriautode arendamisse.

Audi vähendab tööjõu hulka selleks, et suunata raha elektriautode arendamisse. Foto: Reuters/Scanpix

Audi teatas, et töökoha kaotab 2025. aastaks kokku 9500 inimest (10,6 protsenti töötajatest). See säästab ettevõttele 6 miljardit eurot. Samal ajal luuakse elektriautode ja digitaliseerimise valdkonnas juurde 2000 uut töökohta.