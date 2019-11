Kuidas tühistada aktsiate märkimiskorraldust

Seoses käimasoleva Coop Panga aktsiaemissiooniga on inimesed avalikes foorumites arutlenud selle üle, et kas juhul kui aktsia on märgitud, kas ja kuidas on siiski võimalik veel oma otsust muuta ja korraldus tühistada. Äripäev uuris selle pankadest järele.

Kui klient soovib aktsiate märkimiskorraldust tühistada, siis see on võimalik, kinnitasid pangad. Foto: Liis Treimann

LHV Panga kinnitusel saab märkimiskorraldusi saab tühistada küll ja kuni märkimisperioodi lõpuni. LHV näitel saab seda teha internetipangas sektsioonis „ootel tehingud“ vajutades märkimistehingu kõrval olevale kustutamisnupule.