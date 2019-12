Investoriteliit otsib Levikomile investoreid

Investoriteliidu/Swistbankersi peakontor asub Tallinnas Maakris. Kui Investoriteliiduna pöördutakse eraisikute poole, siis Swistbankersi kaubamärk on selleks, et läheneda rahastust vajavatele ettevõtetele pakkudes neile oma teenuseid. Tasuks on mitmeil juhul küsitud osalust ettevõttes. Foto: Liis Treimann