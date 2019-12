Uberil ja teistel ükssarvikutel oli raske börsiaasta. Mis saab aastal 2020?

Airbnb IPO on järgmisel aastal ilmselt oodatuim. Foto: AFP/Scanpix

Kui Dow Jones on tänavu tõusnud suisa 20%, on selle aasta oodatumad IPOd valmistanud pigem pettumuse.

Nii Uber, Lyft kui Slack on hädas sellega, et näidata investoritele, millal ometi nende äri kasumisse jõuab. Ka Beyond Meatil ning Pelotonil on mõningaid raskusi olnud. WeWorki krahhist ei maksa rääkidagi. Mida toob aga uus aasta?