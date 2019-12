Amazon teatas rekordjõuludest

Amazoni müük tegi tänavu jõulude ajal taas rekordi. Foto: Scanpix

Amazon teatas, et ettevõtte jõulumüük püstitas taas rekordi, andes märku sellest, et kümme aastat kasvanud USA majandus suudab ikka veel üllatada.

Amazoni omatoodangust müüdi enim selliseid tehnikavidinaid nagu nutikõlarid Echo Dot, voogedastusvidin Fire TV Stick ja Echo Show 5. Tegu on Amazoni Alexa-nimelisel abilisel töötavate seadmetega, mis on just viimastel aastatel väga popiks saanud ning andnud Amazonile häälassistendiga seadmete turul suurima turuosa.