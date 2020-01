Leedu börsifirma aktsia sööstis vabalangusesse

Täna avati Vilniuse börsil uuesti kauplemine Leedu ettevõte Grigeo aktsiaga, mis teisipäeval peatati seoses konfidentsiaalse info lekkimisega. Aktsia on esimeste tundidega kukkunud 20 protsenti.

Grigeo AB põhitegevus on sanitaar- ja majapidamispaberi ning lainepapi tootmine ja sellest pakendite valmistamine. Foto: Reuters/Scanpix

Eile toimunud pressikonverentsil selgus, et Klaipeda maakonnaprokuratuur on alustanud kohtueelset uurimist, milles kahtlustatakse, et Grigeo tütarettevõte AB Grigeo Klaipėda lasi puhastamata reoveet Kura lahte. Samal päeval suunas ettevõte reovee puhastusse ja tehas töötas täisvõimsusel edasi, selgus börsiteatest.