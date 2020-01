Bridgewater: kuld võib tõusta üle 2000 dollari taseme

Kulla hind on viimasel ajal olnud tõusutrendis. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma suurima riskifondi Bridgewater Associatesi investeeringute kaasjuht Greg Jensen ütleb, et kuld võib tõusta 2000 dollari tasemest kõrgemale, sest keskpangad lasevad inflatsioonil kasvada ning poliitiline ebakindlus süveneb, vahendab Financial Times.

Jensen, kes aitab juhtida enam kui 160 miljardi dollari väärtuses varasid, ütles Financial Timesile, et tema hinnangul laseb Föderaalreserv inflatsioonil küllaltki kõrgele tõusta. “Lisaks sellele ei püüa enam ühegi arenenud riigi keskpank oma rahapoliitikat normaliseerida. See on suur asi.”