Julged panused tegid Leedu firma investorid hoobilt jõukaks

Kui eelmisel nädalal kukutas teade, et Leedu paberitootja Grigeo on loodust reostanud ja teda ootavad trahvid, aktsiat üle 20%, siis sel nädalal on aktsia uue hoo üles saanud. Rõõm jäi aga üürikeseks, sest pärastlõunal teatas börs aktsiaga kauplemise peatamisest.

Ainuüksi täna on aktsia kallinenud ligi 7%, käesoleva nädalaga 9% ning kaupleb 1,15 euro tasemel. Täna on aktsiaga tehtud tervelt 89 tehingut ja kauplemiskäive ületab 105 000 euro piiri. Alates kella kahest on aga kauplemine eesootava pressikonverentsi tõttu kuni päeva lõpuni peatatud ning uusi panuseid saab teha juba esmaspäeval.