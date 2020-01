Investorite TOP: Eesti investorite aktsiaportfell maksab keskmiselt 1975 eurot

Frank Õim (keskel) kes eelmisel aastal oli investorite TOPis uustulnuk, on mulluselt 23. kohalt liikunud järjekindlalt ülespoole. Tänavuses TOPis on tema 4,8miljoniline portfell, mis koosneb peamiselt EfTENi aktsiatest, 16. kohal. Foto: Andras Kralla

Kui eelmisel aastal piisas Investorite TOPis esisaja hulka pääsemiseks veel 548 000eurosest portfellist, siis tänavu langesid edetabelist välja kõik, kelle investeeringud Tallinna börsil jäid alla 762 000euro, sealjuures oli portfelli mediaanväärtus 1975 eurot.

Investorid Frank Õim, Olari Taal ja Andres Lume tunnistavad, et portfell on kenasti kasvanud ja aasta on pakkunud häid võimalusi.