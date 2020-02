Börsid taastuvad langusest

Peale seda kui eile Hiina börs ligi 9% kukkus, on turud taas tõusule asunud.

Silt Hongkongi apteegis: maskid on otsas Foto: Zumapress/Sacnpix

Täna näitasid taastumise märke kõik Aasia suuremad börsid, Aasia Dow kerkis 1,2%, Hiina Shanghai börs 1,2% - nii et tal läheb languse tagasitegemisega veel omajagu aega. Eile kaotasid Hiina aktsiad oma väärtusest 720 miljardit dollarit, kirjutab Bloomberg. Hiina teatas, et toetab jüaani taset nii, et see oleks tugevam kui 7 dollarit jüaani eest. Jaapani börs kerkis 0,5%, Hang Sengi indeks 1,2%. USA futuurid signaliseerivad pigem tõusu ning kerget tõusu on oodata ka Euroopa börsidele, kus tulemuste hooaeg on täies hoos.