Pankur sunniti töötajate jälitamise eest lahkuma

Šveitsi suurpanga Credit Suisse juht Tidjane Thiam pidi jälitamisskandaali tõttu ameti maha panema.

Credit Suisse´ praegune juht Tidjane Thiam Foto: Reuters/Scanpix

Thiam, kes varem on Šveitsi meedias figureerinud oma suurte boonustega, sattus jälitamisskandaali möödunud aasta septembris, mil selgus, et Credit Suisse on lasknud jälitada oma pankurit Iqbal Khani peale seda kui too teatas, et läheb tööle rivaali UBSi juurde.