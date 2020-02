Morgan Stanley: Hiina majanduskasv võib pea poole võrra väheneda

Koroonaviiruse levik on Hiina majandusaktiivsust vähendanud. Foto: Reuters/Scanpix

Kui koroonaviiruse levikut piisavalt hästi kontrolli alla ei saada, võib Hiina esimese kvartali majanduskasv aeglustuda 3,5 protsendini, teatasid Morgan Stanley analüütikud.

Hiina tervishoiu ametnikud teatasid kolmapäeval, et koroonaviirusesse on nakatunud enam kui 74 000 inimest. Üle 2000 inimese on viiruse tõttu ka surnud, suurem osa neist Hubei provintsis, kus viirus alguse sai.