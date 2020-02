Inetu esmaspäev on olnud suurepärane aeg börsil šoppamiseks

Üks hea paanikapäev on seni olnud tänuväärne aeg börsilt soodushinnaga pärlite noppimiseks Foto: Reuters/Scanpix

See, kuidas turg toimis minevikus, ei garanteeri turu tuleviku suunda, kuid ajalugu näitab, et taastumine esmaspäevasest äkilisest langusest on toimunud üsna kiiresti, kirjutab Marketwatch.

Bespoke Investment Groupi analüütikute sõnul on viimase 11 aasta jooksul ehk käesoleva pullituru algusest S&P 500 suurema kui 2% languse järel näha üpris kiiret taastumist, eriti kui see kukkumine on toimunud esmaspäeval. Mitmel juhul on S&P500 indeksisse investeerinud investorid teeninud paanikast põhjustatud kukkumist ostukohana ära kasutades kuu aja pärast üle 10% tootlust.