Richard Bransoni kosmoseturism meelitab kiirelt investoreid

Inimlik huvi tundmatute maade ja uute seikluste järele on pannud rikkad inimesed broneerima endale kohta kosmoselaeva pardal, mis viiakse kandelennukitega piisavalt kõrgele, et siis kosmosesse ringlema vabastada. Foto: AP/Scanpix

Maailma esimese kosmoseturismi ettevõtte Virgin Galacticu aktsia hind on kiirelt tõusnud rekordkõrgusele, sest nõudlus reiside järele kasvab.

Maailma esimene kosmoseturismi ettevõte teatas, et alates oma 14 kuud tagasi toimunud esimesest edukast testlennust kosmosesse on ta saanud ligi 8000 uut veebibroneeringut. Ettevõttel on juba varasemast ajast olemas 603 kindlat broneeringut inimestelt kuni 60 riigist, sealhulgas Eestist, mille eest varased broneerijad käisid välja 200 000–250 000 dollarit. Need saadi enne, kui Virgin Galactic 2014. aastal piletimüügi pausile pani. See juhtus pärast ebaõnnestunud raketikatsetust, mil hukkus mitu inimest.