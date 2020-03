USA 10aastaste võlakirjade tootlus langes 1 protsendist madalamale

Kaupleja New Yorgi börsil. Foto: Reuters/Scanpix

USA 10aastaste võlakirjade tootlus langes esmakordselt 1 protsendist madalamale, sest investorid otsivad koroonaviiruse kartuses turvalisust, vahendab CNBC.

USA 10aastaste võlakirjade tootlus langes teisipäeval pärast Föderaalreservi intressiotsust 0,906 protsendini, mis on kõigi aegade madalaim tase. Tõsi, täna on tootlus osaliselt taastunud ning on 0,97 protsendi juures. 30aastaste võlakirjade tootlus langes 1,612 protsendini.