Investorid märkisid 1,6 miljardi eest Luminori pandikirju

Luminori panga pandikirjad märgiti ligi kolmekordselt üle. Foto: Andras Kralla

Luminori panga 500 miljoni euro väärtuses pandikirju märgiti kokku 1,6 miljardi euro eest.

Investorite jaoks on sisuliselt tegu võlakirjadega, mille tagatis on Luminori Eestis välja antud kodulaenud. Eilse esmakordse emissiooni pandikirjad on tagatud Eesti varadega, samas on tulevikus plaanis sisse võtta ka Läti ja Leedu varad.