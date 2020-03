Viirus hakkab mõjutama Novaturase tulemusi

Üha rohkem reisifirmasid on otsustanud reise tühistada. Foto: Reuters/Scanpix

Leedu reisifirma Novaturas teatas börsiteate vahendusel, et koroonaviiruse tõttu on reisipakettide nõudlus märtsis tunduvalt langenud ning see mõjutab ka esimese kvartali tulemusi.

“Kõige enam mõjutab meie äri viiruse levik Itaalias, mis on väga populaarne suusatajate seas,” kirjutas ettevõte börsiteates. “Selleks, et oma kliente ja töötajaid hoida, oleme kõik lennud Lätist ja Leedust Põhja-Itaaliasse tühistanud.”