Buffett ostis 20 protsenti kukkunud Delta Airlinesi aktsiat

Berkshire Hathaway juht Warren Buffett. Foto: Reuters/Scanpix

Warren Buffetti juhitud Berkshire Hathaway ostis eelmise nädala neljapäeval hulganisti Delta Airlanesi aktsiat, mis on koroonaviiruse tõttu odavnenud enam kui 20 protsenti, vahendab BusinessInsider.

Buffett on läbi aegade soovitanud investoritel olla ahne siis, kui teised on hirmul ja vastupidi. Eelmisel nädalal näitas Buffett ka eeskuju ning Berkshire Hathaway ostis 45 miljoni dollari eest Delta Airlinesi aktsiaid. Kokku osteti 980 000 aktsiat ning nüüd on Berkshire’i osalus ettevõttes 11,2 protsenti.