SEB analüütik: osad Balti aktsiad ei pruugigi taastuda

SEB panga finantsanalüüsi juht Eduardas Petrulis usub, et kukkumisruumi on veel Tallinkil ja Tallinna Sadamal, mis kõige otsesemalt viirusega seotud tegevustest mõjutatud saavad, aga paraku on praegustel nn turvasadamatel üks väga halb omadus.

Alates sellest hetkest mil koroonaviirusest tingitud turgude langus algas (25. veebruar), on kõige enam oma väärtust kaotanud ettevõtted loomulikult seotud reisisektoriga – Novaturas (-35%), Tallink Grupp (-19%), Tallinna Sadam (-17%). Tõenäoline reisimise vähenemine mõjutab teatud määral nende finantstulemusi ning samuti on risk, et riigid kehtestavad tõelised reisikeelud.