Tagasi 06.06.25, 11:42 Kinnisvaraminutid tuntud arendajaga: Tallinn tuleb ehitada tihedamaks Linna tihendamine on väga oluline, leiab kinnisvara arendava Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Ain Kivisaar

Foto: Andras Kralla

Kivisaar rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et linna tihedamaks ehitamine on justkui isetäituv unistus: mida tihedam on linn, seda rohkem on seal elu ning sellele järgnevalt tahavad inimesed tulla sinna rohkem ja elu läheb veel tihedamaks. "See on pöörlev lumepall," märkis arendaja.

Lisaks avas Kivisaar mõtteid, millisena näeb ta ärilinnakute perspektiivi järgmise viie aasta jooksul, lähtudes oma hiljutisest arvamusloost monofunktsionaalsete ärilinnakute pragunemisest

Ain Kivisaart intervjueeris Siim Sultson.

