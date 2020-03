Maailmas võideldakse kriisiga: maksud alla ja toetused töötajatele

Euroopa Liit on teatanud 37 miljardi euro suuruse abipaketi loomisest: selle rahaga peavad riigid asuma võitlusesse koroonaviirusest tingitud mõjudega. Kuid majanduse turgutamiseks on rahapoti valmis pannud paljud riigid. Meetmed ulatuvad maksulangetustest raha külvamiseni.

Töötajad Saksamaal Foto: AFP/Scanpix

Kui eile Euroopa Keskpank teatas, et intressilangetust ei tule, tabas investoreid suur pettumus: just intressilangetus on see hoob, millega kriisihirmus riigid praegu oma majandust esmajoones turgutada püüavad. Meetodid on valdavalt sarnased, aga on ka hulk riiklikke eripärasid.