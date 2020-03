Euroopa mobiliseeris viirusest räsitud majanduse toetuseks 37 miljardit

"Me teeme Itaalia heaks kõik mis võimalik," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Foto: Zumawire/Scanpix

Euroopa Komisjon kuulutas välja 37 miljardi euro suuruse investeeringutepaketi koroonaviirusest enim mõjutatud sektorite toetamiseks, lisaks ei võeta liikmesriikide kriisiga seotud kulutusi arvesse eelarvete struktuurse tasakaalu reeglites.

"Koroonaviirus on ohtlik meie kodanike tervisele ning on löönud meie majandust, see on ka globaalne majandusšokk, mis vajab kiiret ja tugevat vastust. Euroopa Komisjon käivitab investeerimisvahendi, millega toetada tervishoiusektorit, tööturgu, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.