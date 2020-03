Euroopa Keskpank käivitab 750 miljardi eurose varaostukava

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Foto: Zuma/Scanpix

Euroopa Keskpank otsustas käivitada 750 miljardi euro suuruse varaostuprogrammi, et leevendada koroonaviiruse leviku mõjusid euroala majandusele ja finantssüsteemile.

Uue programmi nimi on Pandeemia Hädaostude Programm (Pandemic Emergency Purchase Programme ehk PEPP) ja seda on keskpangal plaanis rakendada minimaalselt 2020. aasta lõpuni - ja sealt edasi niikaua kuni koroonaviiruse mõjud saavad seljatatud. Programm sisaldab kõiki neid varaklasse, mida ostetakse juba olemasoleva varaostuprogrammi raames. Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ütles, et erakordsed ajad nõuavad erakordseid meetmeid ning "piire ei ole".