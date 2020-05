Ernesto Preatoni ja veel mõned julged ostavad Pro Kapitali aktsiaid

T1 avamispeol oli kohal ka kaubanduskeskust arendanud Pro Kapitali asutaja Ernesto Preatoni (keskel). Foto: Raul Mee

Börsiettevõtte Pro Kapital pärusmaaks olev kinnisvaraturg on kriisist lüüa saanud ning firma arendatav kaubanduskeskus T1 on raskustes, kuid suuromanik ja veel mõned julged on leidnud põhjust ettevõtte aktsiaid osta.

Huvitaval kombel sai suuromanik Ernesto Preatoni, kurikuulus ärimees, kes on Eestis nii hiigelkasumeid teeninud kui ka kohtu all olnud, aasta alguses hulga ettevõtte aktsiaid hinnaga null eurot.