Tencent investeerib 70 miljardit dollarit

Hiina tehnoloogiagigant Tencent plaanib järgmise viie aasta jooksul investeerida tehisintellekti ja pilveteenustesse 500 miljardit jüaani (70 miljardit dollarit).

“Hiina Facebookiks” tituleeritud Tencent on tuntud ka WeChat suhtlemisrakenduse poolest. Ettevõte teatas, et plaanide rahastamiseks emiteeritakse 20 miljardi dollari eest võlakirju. Juba praegu on programmi rahastamiseks võetud 12 miljardit dollarit laenu, vahendab Reuters.