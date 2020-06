LHV pank emiteeris 250 miljoni eest pandikirju

LHV sularahaautomaat. Foto: Eiko Kink

LHV Pank emiteeris täna 250 miljoni euro väärtuses pandivõlakirju, mis on osa 1 miljardi euro suurusest programmist, selgub börsiteatest.

Emiteeritud pandivõlakirjade tähtaeg on viis aastat. Selleks, et finantseerimisallikaid mitmekesistada ja intressikulusid vähendada noteeritakse pandikirjad Dublini börsil. See on osa suuremast programmist, mille maht ulatub miljardi euroni.