Riskifondid valmistuvad uueks börsikrahhiks

Investeerimisfondi Elliott Management juht Paul Singer kirjutas oma viimases kirjas investoritele, et kuna majandussurutise mõju on suurem kui 2008. aasta finantskriisil, võib börsil oodata uut 50protsendilist või sügavamat kukkumist viimasest tipust. Foto: Reuters/Scanpix

Riskifondid valmistuvad aktsiaturgude järjekordseks languseks, sest fondijuhtide sõnul on aktsiahinnad liiga kaugel fundamentaalnäitajatest ning ei kajasta eesseisvaid majandusprobleeme, kirjutab Financial Times.

Mõned fondijuhid toovad esile, et aktsiainvestorid, kes nägid, kuidas kümnendite pikkune pulliturg märtsis lõppes, on muutunud liiga rahulolevaks selle üle, kui kiiresti on keskpankade stimuleerimispaketid kaasa aidanud börside tõusule.