Katusetellijad pettusid Teslas

Tesla katuseäri ei edene. Foto: Scanpix

Tesla teatas mitmele Solar Roofi broneeringu teinud kliendile, et tühistab nende broneeringu, kirjutab portaal Electrec.

Autotootja Tesla teatas juba aastate eest, et hakkab pakkuma inimestele võimalust tellida endale päikesepaneelidest katus, mille jaoks pidi ostja maksma 1000 dollari suuruse deposiidi. Sealjuures teatas Tesla juht Elon Musk, et katuseid saavad tellida peaaegu kõikide riikide elanikud. Nüüd on aga selgunud, et nii see siiski pole.