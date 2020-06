Tallinna börs avanes punases

Tallinna börs. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi nädala viimane kauplemispäev on alanud punases.

Kella 10.45 seisuga on enim tehinguid tehtud Tallinki aktsiaga, mille hind on langenud 1,55%, 0,764 euroni. Aktsia käive on enam kui 53 000 eurot.