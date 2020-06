Remmelkoor: suurim võlausaldaja katsub menetlust meedia kaudu mõjutada

T1 kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor ei pea õigeks pidada saneerimismenetlust meedias. Foto: Liis Treimann

Saneerimist ootava T1 keskuse suurim võlausaldaja püüab menetlust meedia kaudu mõjutada ning ette heidetud investeeringute tegemata jätmisega on lood teised, vastas keskuse juht Allan Remmelkoor nende avalikule kirjale.

Remmelkoor märkis, et T1 keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaadi saneerimiskava kiitis rõhuv osa võlausaldajatest heaks, kuid suurim võlausaldaja Sixth Street Partners soovib menetlust endiselt meedia vahendusel mõjutada. "Meenutagem siinkohal, et Sixth Street Partnersi esindajad on varemalt meedias avalikult teinud pakkumisi nii võlausaldajate nõuete ülesostmiseks kui ka nõudnud keskuse omanikfima pankrotti, et omandada keskuse üle kontroll," lisas ta.