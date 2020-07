Analüütikud soovitavad osta Uberi aktsiat

Praegu maksab Uberi aktsia 33 dollarit, seega JMP analüütiku sihthinna tasemele jõudmiseks on veel 27% tõusuruumi. Kui vaadata kõiki Reutersi andmebaasisi avaldatud analüütikute hinnanguid, siis keskmiselt on analüütikute meelest Uberi aktsia õiglane väärtus 41 dollarit ja enamus ehk 32 analüütikut soovitab aktsiat osta, 5 hoida ja 1 müüa. Foto: Reuters/Scanpix

JMP Securities analüütikud tõstsid täna Uberi aktsia sihthinna 37 dollarilt 42 dollarini, sest Uber teatas eile oma kavatsusest osta suuruselt neljas toidutranspordi teenuse ettevõte Postmates, mis kasvatab UberEatsi turgu, kirjutab Reuters.

Toidu kojuvedu on Uberi fookuses olnud alates märtsist, kui huvi sõidujagamise vastu kukkus järsult liikumispiirangute tõttu. Uber Eats ja Postmates asuvad püüdma praegust turuliidrit DoorDashi, kel on ligi 45% turuosa. Ühinenud firmade toiduveo turuosa on praegu ligi 35%. Uudise järel tõusis Uberi aktsia eile 9%.