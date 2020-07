Kulla hind lööb rekordeid

Investorid on ebakindlal ajal teinud panuse kullale. Foto: Reuters/Scanpix

Kulla hind ületas toormeturul 1800 dollari piiri ning on jõudnud tasemeni, kus väärismetall oli viimati 2011. aastal. Paremat varaklassi on sel aastal raske leida.

Sel aastal on kulla hind kerkinud üle 19%, tehes sellest ühe tänavu paremini esinenud varaklassi. Investorid on kullast otsinud turvalist rahapaigutust ajal, mil koroonakriis on maailma majanduses suurt ebakindlust tekitanud.