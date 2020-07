Föderaalreserv puhub järjest suuremaid varamulle

Föderaalreservi peahoone Washingtonis. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi püüdlused hoida ära suurem majanduskriis on tekitanud USA kapitaliturgudel varamulle, kirjutab Reuters.

USA keskpank on praeguseks toonud juurde umbes 3 triljonit dollarit. Kui veebruaris ulatus nende bilanss 4,2 triljoni dollarini, siis täna on see juba 7 triljonit dollarit. Kogu selle rahatrüki eesmärk oli ära hoida suuremat majanduslangust ning tagada finantsturgude likviidsus.