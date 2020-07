Kinnisvarainvestor mõistis keset kriisi: peame võtma vastutuse

Investor Karin Vinkeli hinnangul vastutab igaüks enda heaolu eest eelkõige ise! Foto: Tanel Meos

Koroonakriisi sügavaimas põhjas, kus kõik toimus justkui aegluubis, oli hea mõelda, kas oma igapäevases tavaliselt kiires elutempos tegutseme täna nii, et oleksime homme seal, kus soovime olla, kirjutab kinnisvarainvestor Karin Vinkel.

Igapäevaelu erinevad tahud, mis tavapäraselt jäävad justkui kahe silma vahele, on viiruse tõttu nagu luubi alla toodud ja probleemid karjuvad otse näkku. Tööalased väljakutsed, suhted elukaaslase ja lastega, tervis, riigi roll inimeste igapäevaelus – kõik on samal ajal fookuses. Mida me ise saame ära teha, et enda tulevikku paremaks muuta, kas ja kui palju vastutust peaks endale võtma ning kui palju seda enda käest ära andma?