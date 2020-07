Poole kasumi kadu LHV investoreid ei loksuta

Investorite usk LHVsse ei kadunud ka pärast majandustulemuste avalikustamist. Foto: Andras Kralla

Kuigi LHV kaotas koroonakriisi tõttu möödunud kvartalis poole oma kasumist, usuvad investorid jätkuvalt ettevõtte jätkusuutlikkusse.

„Hea on see, et LHV jäi tegevuses plusspoolele, kahjumisse langemine oleks ehk muretsema pannud,“ kommenteeris Adaur Grupi kaudu 2067 LHV aktsiat omav Tõnu Toompark LHV tänaseid tulemusi.