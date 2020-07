Deutsche Bank on suremise äärelt taastumas

Deutsche Banki peakorter Frankfurdis. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa pank Deutsche Bank sai teises kvartalis kahjumi, sest ettevõtte restruktureerimine ja koroonaviirus on kulusid märgatavalt suurendanud, vahendab Reuters.

Teise kvartali tulemused näitavad, et olukord on panga jaoks paranenud, sest kahjumit suudeti märgatavalt vähendada. Samas oli pank sunnitud koroonaviiruse tõttu kõrvale panema suuri summasid, et kaitsta ennast võimalike laenukahjude eest.