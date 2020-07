Euroopa aktsiaturud otsivad suunda

Euronexti börs Pariisis. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud alustasid päeva langusega, aga on nüüd suuresti plussi jõudnud. Investorite tähelepanu on börsifirmade tulemustel ning USA föderaalreservi kohtumisel, vahendab Reuters.

Üle-Euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 0,1 protsenti, millele on kaasa aidanud jaemüügisektori 1,3protsendiline kasv. Autotootjad ja keemiasektor on aga langemas. Kui vaadata riikide aktsiaturge eraldi, siis paremini on läinud Prantsusmaal ja Suurbritannias (tõus vastavalt 0,6 ja 0,3 protsenti).