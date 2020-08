Tesla edu ähvardab aktsiaturul tekitada metsiku keerise

Tesla juht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Kui Elon Muski juhitav autotootja Tesla peaks jõudma USA ühte olulisemasse aktsiaindeksisse, sunniks see paljusid fondijuhte liigutama väga suuri rahasummasid, kirjutab Bloomberg.

Kui Tesla lisataks Standard & Poor's 500 aktsiaindeksisse, oleks see praeguse 277 miljardi dollari suuruse väärtusega üks suuremaid indeksisse kuuluvaid ettevõtteid. Indeksi omanikel, S&P Dow Jones Indicesil, on reegel, et uued ettevõtted peavad indeksisse pääsemiseks olema viimases kvartalis kasumlikud ja peavad olema kasumis vähemalt aasta jooksul enne indeksisse lisamist. Viimaste tulemuste järgi Tesla täidab need kriteeriumid.