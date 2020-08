Kohtutee üürivõlglase vastu on miinussumma mäng

Peeter Pärteli meelest pole üüriline lepingus nõrgem pool ja võib võlgu jäämise asemel vabalt valida korteri, millele tema hammas peale hakkab. Üüriline ei pea elama endale üle jõu käivas korteris, vaid võib üürida ka korterit mitmekesi või kolida piirkonda, kus üürid on madalamad, arutles ta. Foto: Liis Treimann

Üüriinvestorid on imestunud, et ametnike ja kohtunike meelest peaksid nad võlglaste vastu tihedamini kohtusse pöörduma. Samal ajal on üks õigusbüroo hakanud pakkuma teenust, mis aitab üürivõlglasest ilma kohtuta ülikiiresti lahti saada.

Väikeinvestorite huvide eestvedaja, kinnisvarainvestor Peeter Pärtel on mitmetel ümarlauaistungitel, kus arutatakse üürituru uusi regulatsioone, kuulnud kohtute esindajatelt, et muudatusi üüriturul pole üldse vajagi, kuna kinnisvarainvestorid pole olnud piisavalt aktiivsed kohtute uksi kulutama ja võlgnike vastu võitlema.